Wechselhafte Aussichten: Aprilwetter schon im März

Mit Drehung der Höhenströmung auf West erreichen am Donnerstag in rascher Folge tagsüber eine Warmfront, abends und in der Nacht auf Freitag dann eine Kaltfront Österreich von Westen her. In der Früh zeigt sich zwar noch etwas die Sonne, von Westen her werden die Wolken aber rasch dichter und tagsüber ist es oft bewölkt. Dabei bleibt es abgesehen von wenigen Regentropfen meist trocken, erst mit der Kaltfront am Abend nimmt von Westen her die Schauerneigung deutlich zu. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber auf 2000 Meter, sinkt mit der Kaltfront in der Nacht dann aber wieder auf rund 1000 Meter ab. Der Wind weht tagsüber mäßig aus Südost bis Südwest, erst mit der Kaltfront in der Nacht frischt lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Frühtemperaturen: minus fünf bis plus drei Grad, Tageshöchstwerte: sieben bis 15 Grad.