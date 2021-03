40 Sekunden entscheiden Deutschland-Schlagerspiel

In der deutschen Bundesliga wurde das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erst in der 88. Minute entschieden. Nach einem nicht abgepfiffenen Foul an Dortmunds Emre Can? Auf jeden Fall schoss Leon Goretzka 40 Sekunden später das 3:2. Im Video spricht Bayern-Trainer Hansi Flick über den Titelkampf.