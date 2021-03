Ab 18.30 Uhr LIVE: Bayern München gegen Dortmund

BVB ohne Chance

Dortmund hat bei 13 Punkten Rückstand auf die Münchner keine reelle Chance mehr auf die Meisterschale, man hofft immerhin auf Schwung durch den Cuperfolg in dieser Woche in Mönchengladbach und will nach zuletzt zwei 2:3-Niederlagen in München endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen. „Wir haben in beiden Partien gezeigt, dass wir näher rangekommen sind“, sagte Trainer Edin Terzic.