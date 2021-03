Kolumne: „Mothl“ Mayer hakt das Kristall schon ab

Erster, Zweiter, Dritter, Dritter, Dritter. Was für eine Serie! Matthias Mayer war im Ziel von Saalbach auch sichtlich stolz auf seine Podest-Ausbeute in den letzten fünf Abfahrten. Die schlechte Nachricht daran: In vier Fällen lag Beat Feuz vor dem Kärntner. Auch gestern. Und so baute der Schweizer seinen Vorsprung im Abfahrts-Weltcup auf 68 Punkte aus. „Theoretisch gibt’s die Chance noch, aber ehrlicherweise“, gestand Mayer, „ist diese Kugel weg. Das lässt sich der Beat nicht mehr nehmen.“