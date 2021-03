Verteidiger: „Es war niemand in Lebensgefahr“

„Es war eine Beziehungstat des überforderten Vaters, kein Mordversuch“, sagt Verteidiger Andreas Mauhart. Die Staatsanwaltschaft klagt Robin G. (21) aber wegen mehrfachen versuchten Mordes an. Er soll im Juli versucht haben, seine Ex-Lebensgefährtin und zwei Kinder zu töten. Der Prozess findet am 30. März in Ried statt.