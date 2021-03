Gemischte Gefühle bei Andermann nach WM-Auftakt

Für Nicolas Andermann hat es am ersten Tag der Short-Track-WM in Dordrecht Licht und Schatten gegeben! Der 22-jährige Wiener schaffte am Freitag über 1500 Meter den Einzug ins am Samstag angesetzte Halbfinale (ab 14.04 Uhr/3. Lauf), scheiterte über 500 m als Dritter seines Vorlaufes und 1000 m als Vierter seines Vorlaufes aber bereits vor dem Viertelfinale.