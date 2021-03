Mädchen (16) bei Messerattacke in Wales getötet

Bei einer Messerattacke im Süden von Wales sind mehrere Menschen verletzt worden, ein 16-jähriges Mädchen erlag seinen Verletzungen. Laut Augenzeugen soll es in einem chinesischen Take-away-Restaurant zu dem Vorfall gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Straße in dem Ort in der Grafschaft Rhondda Cynon Taf abgesperrt. Die Menschen wurden aufgefordert, die Umgebung zu meiden.