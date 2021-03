Vielflieger-Daten gehackt: Lufthansa betroffen

Die Passagiere bräuchten allerdings nicht aktiv zu werden, teilte die AUA-Mutter Lufthansa am Freitag mit. Die Hacker sind Lufthansa zufolge über eine asiatische Partner-Airline des Star-Alliance-Bündnisses an die Daten der „Miles and More“-Kunden gelangt. Es seien aber ausschließlich Informationen zur Servicekartennummer, zum Statuslevel und teilweise zum Namen entwendet worden. Sicherheitsrelevante Passwörter, E-Mail-Adressen oder andere persönliche Kundendaten seien hingegen nicht betroffen.