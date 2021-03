Tiktok-Aufruf: 54 Jugendliche in Wien angezeigt

Das Mädchen hatte Anfang Februar in dem Videoportal kundgetan, es sei „heute in der Innenstadt zu sehen“, was etliche ihrer deutlich über 100.000 Follower auf dem sozialen Netzwerk dazu brachte, in die City zu strömen. Das Mädchen soll dafür bekannt sein, sich bei Schlägereien zu filmen oder filmen zu lassen und diese Videos online zu stellen.