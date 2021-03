Wegen TikTok-Teenies: Mehr Polizei in Wiener City

Die Jugendliche hatte Anfang Februar in dem Videoportal kundgetan, sie sei „heute in der Innenstadt zu sehen“, was etliche ihrer über 100.000 Follower dazu brachte, ebenfalls in die City zu strömen, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Das Mädchen soll dafür bekannt sein, sich bei Schlägereien zu filmen oder filmen zu lassen und diese Videos online zu stellen.