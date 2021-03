Spielerfrau spendet SOS-Kinderdörfern Nachhilfe

Ihr Mann Diego Contento gewann mit den Bayern die Champions League, sie kümmert sich um gute Schulnoten Tausender Kinder. Jessica Contento ist erfolgreiche Gründerin der gerade in Zeiten von Corona so wichtig gewordenen digitalen Lernplattform „Easy Tutor“, bei welcher sich Schüler und Nachhilfelehrer per Videokonferenz austauschen. Nun setzt sich die Spielerfrau auch für die Schwächsten der Gesellschaft ein und spendet Online-Nachhilfe im Wert von über 10.000 Euro an die SOS-Kinderdörfer.