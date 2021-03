China testet Einreisende mittels Analabstrich

Bereits Ende Jänner hatte China mit der Praxis Corona-Tests mittels Analabstrich durchzuführen für viel Aufsehen gesorgt. Die aus medizinischer Sicht durchaus sinnvolle Methode wird nun allerdings auch an vielen chinesischen Flughäfen verpflichtend bei ausländischen Einreisenden durchgeführt und das sorgt zunehmend für diplomatische Verstimmungen. So beschwerte sich etwa die japanische Botschaft in Peking und forderte China dazu auf, Anal-Abstriche bei Bürgern ihres Landes zu unterlassen. Einige Diplomaten bezeichneten die Testmethode als „demütigend“ oder auch als „traumatisierend“.