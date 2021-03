Bewaffneter Drogenlenker krachte in geparkten Pkw

Erneut ist es in Wien zwischen der Polizei und einem flüchtenden Drogenlenker zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Diese endete am Mittwochabend in Fünfhaus mit einem Unfall und Blechsalat, nachdem der Lenker des Pkw in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Er krachte mit dem Auto gegen einen geparkten Wagen am Straßenrand und versuchte danach zu Fuß zu flüchten. Weit kam er nicht.