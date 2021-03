Sohn im Auto: Drogenlenker flüchtete vor Polizei

Mit bis zu 120 km/h ist ein Autofahrer am Dienstagabend in Wien vor der Polizei geflüchtet. Mehrmals bediente er sich dabei gefährlicher und überaus waghalsiger Fahrmanöver, um seine Verfolger in Uniform abzuschütteln. Erst ein quer zur Straße abgestellter Streifenwagen beendete die Verfolgungsjagd. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss, seine Freundin und der sechsjährige Sohn hatten die dramatischen Momente im Auto miterleben müssen.