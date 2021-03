Propeller ausgerissen: Notlandung in Eferding

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr flog der 65-Jährige mit seinem 66-jährigen Bekannten in Richtung Spittal an der Drau. „Auf Höhe von Steinfeld riss plötzlich der Propeller aus der Verankerung, sodass von drei Popellern nur noch zwei übrigblieben“, schildert ein Polizist.