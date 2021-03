Ivona Dadic heißer Medaillen-Tipp für Hallen-EM!

Unfried schätzt, dass Ivi „rund 4700 Punkte“ schaffen kann. Eine Punktzahl, die sie in ihrer großen Karriere bisher dreimal erzielt hat. Bei ihren Silber-Medaillen bei der WM in Birmingham 2018 (4700 Punkte) und bei der EM in Belgrad 2017 (Rekord mit 4767) sowie bei ihrem vierten EM-Platz in Glasgow 2019 (4702). Da hatte sie vor zwei Jahren Bronze um 21 und sogar Silber nur um 29 Punkte verfehlt. So weiß sie nur zu gut: „Es wird in Torun, wie in den vergangenen Jahren, verdammt eng hergehen!“