„Die Sendung mit der Maus“ feiert das 50. Jubiläum

Klack, Klack: Wenn die Maus geht, hört man es. Das Geräusch, das der orange Kinderstar beim Laufen macht, entsteht übrigens durch zwei Kokosnuss-Schalen, die aneinander geklopft werden. Seit einem halben Jahrhundert schon erklärt der Nager dem Nachwuchs die Welt. Wie kommt der Saft in die Tüte? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Die „Lach- und Sachgeschichten“ hatten ihre Fernsehpremiere einst am 7. März 1971, seit einem halben Jahrhundert also ist die Maus ein Superstar im Fernsehen.