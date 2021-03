Portugal-Goalie Alfredo Quintana mit 32 verstorben

Quintana wurde an der Intensivstation des Sao Joao Krankenhauses in Porto betreut. Der Torhüter ist 1988 in Kuba, in Havanna, geboren. 2014 bekam er die portugiesische Staatsbürgerschaft, seither spielte er 72-mal für die Handball-Auswahl. Bei Porto war eine wichtige Stütze der Champions-League-Mannschaft und beim Nationalteam gehörte er sowohl bei der EM 2020 als auch im Jänner bei der WM zur Stammformation.