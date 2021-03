Zwölf-Punkte-Paket: Hermagor bald als Vorbild

Schrittweise Öffnung der Kultur

In weiterer Folge spricht sich Kaiser auch für die schrittweise Öffnung der Kultur aus, abhängig von den Infektionszahlen sowie der Entwicklung der Kapazitäten in den Spitälern. Zuletzt wurden in Kärnten 45 Corona-Neuinfektionen registriert, ein Patient starb an oder mit Covid19. Stationär behandelt werden 96 Patienten (+9), 15 (+1) auf der Intensivstation.