Facebook News startet im Mai in Deutschland

Facebook-Manager Doub betonte: „Ein Teil unser Nutzer will mehr Nachrichten lesen.“ Das weltgrößte soziale Netzwerk aus den USA will in den kommenden drei Jahren seine Investitionen in die Medienindustrie auf eine Milliarde Dollar ausbauen - Facebook News gibt es bereits in den USA und Großbritannien. Laut Doub soll es bald auch in Frankreich losgehen. Wie viel Geld Facebook für den Deutschland-Start von Facebook News in die Hand nimmt, verriet das Unternehmen nicht. Man werde für zusätzliche Links zahlen, die über den Umfang hinaus gingen, den Verlage bereits heute selbst auf Facebook posteten, sagte Doub.