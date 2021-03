Rückschlag für Leicester im Rennen um die CL-Ränge Kopieren

Leicester City hat nach dem Aus in der Europa League auch im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen! Der Klub des früheren ÖFB-Kapitäns Christian Fuchs unterlag am Sonntag in der Liga Arsenal zu Hause mit 1:3. Leicester blieb zwar auf dem dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City wuchs aber auf 13 Punkte an.