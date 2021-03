Fivers mit Optimismus zum EL-Showdown in Toulouse

Toulouse ist jedenfalls nicht in Bestform. Der bisher letzte Sieg in der französischen Meisterschaft datiert vom 5. Dezember 2020, der bisher letzte und einzige volle Erfolg in der European League vom 20. Oktober 2020, an dem es ein 33:29 über Metalurg Skopje gab. „Zum Teil waren das sehr knappe Niederlagen. Gerade eine vermeintlich angeschlagene Mannschaft ist brandgefährlich und die European League eine Riesenchance für sie, sich zu rehabilitieren“, warnt Eckl.