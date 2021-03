Alle wollen rasch in den Hörsaal zurück!

In den letzten Monaten blieben die Hörsäle geschlossen. Eintrittstesten soll den Betrieb an Unis bald wieder möglich machen. Die „Krone“ erkundigte sich bei Studenten der WU, TU und Uni Wien, wie die Distanzlehre ankommt und ob eine Campusöffnung in ihrem Sinne wäre. Fazit: Alle wollen in den Hörsaal zurück.