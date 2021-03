Skating: Teresa Stadlober strebt Top 15 an

Der zweite WM-Bewerb von Langläuferin Teresa Stadlober in Oberstdorf ist die 10-km-Konkurrenz am Dienstag im Skating. Nach Rang vier im Skiathlon ist die Salzburgerin mit der Form und emotional in einem Hoch, um einiges mehr als für den Zehner rechnet sie sich aber für den Massenstart-Bewerb über 30 km klassisch am Samstag aus. Nichtsdestotrotz setzt sich Stadlober für diesen Einzelstart-Event die Top 15 als für sie realistisches Ziel.