Dieser ÖSV-Adler will jetzt richtig durchstarten
Nach schwieriger Phase
Am Wochenende wird der Grand Prix der Skispringer am Olympia-Schauplatz Predazzo (It) fortgesetzt. Im gelben Trikot des Gesamtführenden wird dort ein Österreicher an den Start gehen, der bislang nur den eingefleischtesten Fans der Super-Adler ein Begriff war: Niklas Bachlinger. Dabei sorgte der Vorarlberger bereits vor über vier Jahren für Schlagzeilen und ließ dabei einen großen Namen hinter sich.
Der Jubel am 12. Februar 2021 war groß, als sich Österreichs Jungadler bei der Juniorenweltmeisterschaft im finnischen Lathi Gold im Teamspringen holten. David Haagen, Elias Medwed, Niklas Bachlinger und Daniel Tschofenig distanzierten die zweitplatzierten Slowenen um stolze 71,5 Punkte.
