Dieser ÖSV-Adler will jetzt richtig durchstarten

Am Wochenende wird der Grand Prix der Skispringer am Olympia-Schauplatz Predazzo (It) fortgesetzt. Im gelben Trikot des Gesamtführenden wird dort ein Österreicher an den Start gehen, der bislang nur den eingefleischtesten Fans der Super-Adler ein Begriff war: Niklas Bachlinger. Dabei sorgte der Vorarlberger bereits vor über vier Jahren für Schlagzeilen und ließ dabei einen großen Namen hinter sich.