WM-Skandal: Drei weitere Norweger suspendiert

Der Skandal rund um manipulierte Skisprunganzüge im norwegischen Team, der vor knapp einer Woche bei der WM in Trondheim bekannt wurde, zieht immer weitere Kreise. Am Donnerstag gab FIS-Pressesprecher Bruno Sassi bei einer Pressekonferenz am Holmenkollen bekannt, dass aufgrund von neuen Erkenntnissen drei weitere norwegische Springer suspendiert werden: Es handelt sich um Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal und Robert Johansson.