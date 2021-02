„Howdy“: Laura Müller sieht total verändert aus!

Fans dürften schon auf ein Posting des TV-Sternchens gewartet haben. Bereits am 25. Dezember meldete sie sich mit einem Weihnachtsgruß aus Florida. In einer sogenannten Story postete sie Anfang Februar ein Foto von ihrem Bauch, dazu gab es ein Herzerl und ein breites Grinsen. So befeuerte das findige „Playboy“-Model, das vor zwei Jahren für ihre Liebe zu dem umstrittenen Schlagerstar Michael Wendler die Schule hingeschmissen hat, die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft.