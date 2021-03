Vorstoß von Haslauer: Die Jüngeren früher impfen

Weil die Covid-19-Infektionen bei den jungen Menschen deutlich zunehmen, stößt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer eine Änderung der Pandemie-Strategie an: „Sollten wir nicht die jungen früher impfen?“, so der Ansatz. Am Nachmittag kann der Landeschef dies mit den Amtskollegen und Bundeskanzler Sebastian Kurz beraten. In dieser Runde sollen weitere Maßnahmen beschlossen werden.