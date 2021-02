Nur jede 5. Impfung geht an Über-75-Jährige

Zusammenhang mit Todesfällen erkennbar

Beachtenswert seien in diesem Zusammenhang auch die Todesfälle in den jeweiligen Ländern, erklärte NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker. So haben die Steiermark und Niederösterreich die höchste Sterblichkeit. Im Sieben-Tages-Schnitt gibt es hier 4,6 bzw. 4,2 Covid-Todesfälle pro Million Einwohner. In Oberösterreich ist es im Vergleich nur ein Todesfall. „Man sieht an den konkreten Zahlen: Wer mehr ältere Menschen impft, verhindert mehr Todesfälle“, erklärt Loacker gegenüber der APA.