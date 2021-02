170,5: Höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Jungen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Österreich wieder - am Sonntag gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sie für das ganze Land mit 159 an. Vor allem im Osten aber nähert sie sich schon wieder der 200er-Marke an. Einen Teil daran dürfte die Gruppe der 15- bis 24-Jährigen haben, denn ihr Wert lag zumindest Mitte des Monats deutlich vor allen anderen Alterklassen.