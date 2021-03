Zu wenige: Holpriger Start der Wohnzimmertests

In der Bahnhof-Apotheke im neunten Wiener Bezirk wurde den Angestellten am Wochenende nicht langweilig. Rund 2000 Tests mussten aus- und umgepackt werden. Jedem Fünfer-Pack Tests (so viele stehen jedem Bürger pro Monat zu) musste eine Bedienungsanleitung beigefügt werden.