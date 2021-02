ÖSV-Duos verpassen Finale im Langlauf-Teamsprint

Beide ÖSV-Duos sind am Sonntag bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf im Skating-Teamsprint im Vorlauf ausgeschieden. Mika Vermeulen/Benjamin Moser scheiterten gegen 15 Konkurrenten als Fünfte nur knapp und belegten den elften Endrang. Lisa Unterweger/Barbara Walchhofer belegten in ihrem Halbfinal-Lauf unter 14 Nationen Rang acht, das ergab Platz 16. Die Titel gingen bei den Frauen an Schweden, im Männer-Rennen triumphierten die Norweger.