Gewalt in Myanmar: Polizei erschoss Demonstranten

Knapp vier Wochen nach dem Militärputsch in Myanmar gehen die Sicherheitskräfte immer gewaltsamer gegen die Straßenproteste in zahlreichen Städten vor. Am Sonntag wurden mindestens sechs Demonstranten erschossen, wie Rettungskräfte und ein Behördenvertreter mitteilten. Drei Männer wurden in der südlichen Küstenstadt Dawei erschossen, in der Stadt Bago wurden zwei Jugendliche erschossen, ein weiterer Mensch wurde in der Wirtschaftsmetropole Yangon getötet. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es sogar neun Todesopfer geben.