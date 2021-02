Myanmar: Größte Demo gegen Militär seit Tagen

In Myanmars ehemaliger Hauptstadt Yangon sind am Mittwoch wieder Zehntausende Menschen gegen die neue Junta auf die Straße gegangen. Beobachtern zufolge handelte es sich um die größte Kundgebung seit Tagen in dem südostasiatischen Land. Die Demonstranten blockierten Straßen und legten den Verkehr teilweise lahm. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Die Menschen forderten ein Ende der Militärdiktatur nach der illegalen Machtergreifung vom 1. Februar und die Freilassung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi.