Aung San Suu Kyi: Anklage wegen Hochverrats droht

Die neue Militärführung in Myanmar will die bisherige Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi Berichten zufolge wegen Hochverrats anklagen. In sozialen Netzwerken schrieben zahlreiche Beobachter, dies hätten die Streitkräfte am Mittwoch entschieden. Die sieben führenden Industriestaaten (G7) verurteilten unterdessen geschlossen den Militärputsch in dem südostasiatischen Land.