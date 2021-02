Skrupelloses Geschäft mit Welpen

Der Verkauf von Welpen verlagert sich immer mehr ins Internet. Hinter hunderten Online-Angeboten verbergen sich illegale Züchter, vornehmlich aus Osteuropa. Wie herzlos die profitgierigen Händler vorgehen, zeigt ein aktueller Fall – als Folge des skrupellosen Geschäfts mit Tieren rund um Weihnachten. Um 8 Uhr in der Früh hat ein Bote seine verbotene Tour mit einem Kollegen und zwei Fahrgästen in Békéscsaba im Südosten Ungarns gestartet. 18 Stunden später war die Ankunft in London vorgesehen. Im Frachtraum befanden sich viele ungesicherte Gepäckstücke und drei Boxen mit sechs, noch sehr jungen Welpen.