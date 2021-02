Nächtliche Schlepperjagd an Österreichs Ostgrenze

Bei der jüngsten Nacht-Aktion in Niederösterreich und im Burgenland gingen so 29 Illegale (großteils Syrer) ins Netz. Wie auch ein Schlepper. Kurios: Der Tscheche baute mit seinem Van und sieben Flüchtlingen an Bord in Groß Enzersdorf beinahe einen Frontalunfall – er war im Drogenrausch einem Polizisten in Zivil auf dessen Fahrspur entgegengekommen. Nach kurzer Flucht gefasst. Ein weiterer Schlepper brauste davon - aktuelle Fahndung in Ungarn!