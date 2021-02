Stefan Brennsteiner: „Gerade echt fantastisch“

Stefan Brennsteiner hat die Podestplatz-Sperre der österreichischen Riesentorläufer im alpinen Ski-Weltcup beendet. Der Salzburger landete am Samstag in Bansko 0,93 Sekunden hinter dem kroatischen Sieger Filip Zubcic an der dritten Stelle. „Es ist einfach gerade echt fantastisch“, so Brennsteiner.