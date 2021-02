0,99: Reproduktionszahl wieder an kritischem Punkt

Die effektive Corona-Reproduktionszahl nähert sich in Österreich wieder einem kritischen Punkt. Aktuell beträgt sie 0,99 - nach 0,96 am vergangenen Freitag. Die geschätzte tägliche Steigerungsrate ist hingegen von 0,9 auf 0,7 Prozent gesunken. Die beiden Werte ergeben sich aus den Daten des Labordiagnose-Datums für den Zeitraum von 13 Tagen bis einschließlich 10. Februar und basieren auf 17.339 SARS-CoV-2-Fällen in dieser Periode.