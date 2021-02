Streit der Superstars! James kontert Ibrahimovic

Die Vorgeschichte: Fußball-Superstar Ibrahimovic hatte in einem Interview für Discovery+ bekannte Sportgrößen für politische Kommentare getadelt. „Mach, worin du gut bist. Bleib dabei“, hatte der 39-Jährige gesagt und in Richtung des politisch sehr aktiven James gemeint: „Er ist phänomenal (auf dem Platz/Anm.), aber ich mag es nicht, wenn Leute einen bestimmten Status haben und dann losgehen und Politik machen. Ich spiele Fußball, weil ich der Beste dort bin. Ich mache keine Politik. Wenn ich das wollte, würde ich in die Politik gehen.“