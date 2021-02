Trotz Krise mehr Standorte geplant

Die Saison beim „Eismacher“ wurde bereits diese Woche feierlich eröffnet. „So früh wie noch nie. Aber wir freuen uns, dass wir ein wenig Abwechslung schenken können“, betont Geschäftsführer Joachim Kitzwögerer. Neben den bekannten zwölf Standorten im Burgenland, darunter etwa der Eiscontainer in Gols (siehe Foto) sowie in Wien, eröffnen demnächst trotz Krise insgesamt acht neue Filialen. Darunter auch weitere zwei Eiscontainer, jeweils einer im Shoppingcenter Kittsee sowie in Mönchhof.