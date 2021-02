Unis bekommen Möglichkeit zum Eintrittstesten

„Große Vorlesungen werden sich aber nicht ausgehen“, betonte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Das liege weniger an zu kleinen Hörsälen als an limitierten Zu- und Abgängen. Allerdings könnten etwa wieder verstärkt Laborübungen, Seminare, geblockte Lehrveranstaltungen oder auch Abschlussprüfungen in Präsenzform stattfinden.