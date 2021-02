Zahlen bleiben hoch: 2093 Corona-Neuinfektionen

Auch am Freitag hat sich der Negativ-Trend weiter fortgesetzt. Wie bereits in den vergangenen Tagen lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich (Stand Freitag 9.30 Uhr) erneut über 2000: Exakt 2093 Neuinfizierte kamen laut Krisenstab innerhalb der vergangenen 24 Stunden hinzu. Zudem starben im Vergleichszeitraum 22 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion.