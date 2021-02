Kramer selbstkritisch: „Wurde verdient Vierte“

Bittere Tränen

Der Computer spuckte Rang vier aus, Kramer griff sich enttäuscht an den Kopf und vergoss bittere Tränen. „Es ärgert mich furchtbar, das ist so bitter. Sie tut mir so unendlich leid“, meinte Daniela Iraschko-Stolz, die Achte wurde. Cheftrainer Harald Rodlauer war ob der Verkürzung fassungslos. „Ich bin ein ruhiger Mensch, für Fairness. Das war aber nicht nachvollziehbar. Das war nicht fair!“ Sportboss Mario Stecher legte Protest ein, das Ergebnis wurde vom Weltverband aber bestätigt.