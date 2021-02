Paradeiser, Paprika & Gurken

Seit 2014 haben Gerlinde und Richard Ulrich ihren Betrieb in Wallern. Auf sieben Hektar werden Salatgurken produziert. Vor einer Woche wurden die ersten reifen Früchte geschnitten, jetzt wird bis Ende Oktober geerntet. Bei den Ulrichs gibt es ihre Gurken, aber auch anderes Obst und Gemüse aus der Region im 24-Stunden-Shop direkt vor der Firma in Wallern. „Das Angebot wird recht gut angenommen“, schildert Gerlinde Ulrich. Im Sommer wird dann auch der Hofladen wieder geöffnet. Außerdem wird natürlich an Supermarktketten geliefert. Auf 36 Hektar wachsen bei Perlinger Gemüse, ebenfalls in Wallern und nur ein paar Meter von den Ulrichs entfernt, Paprika, Paradeiser und ebenfalls Gurken.