Melania Trump: Foto aus Mar-a-Lago aufgetaucht

Büro eröffnet

Doch so ganz untätig ist sie nicht. Während ihr Mann Golf spielt, widmet Melania sich nach einer kurzen Verschnaufpause nach dem Auszug aus dem Weißen Haus wieder ihrem Herzensprojekt „Be Best“, das sie als First Lady gestartet hatte. Anfang Februar gab sie auf Twitter die Eröffnung des „Office of Melania Trump“ bekannt. Ihr Projekt unterstützt Kinder und Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien und in Gesundheitsbelangen. Drei ehemalige Mitarbeiter nahm sie dafür aus Washington mit. Fotos, die sie am Werk zeigen, gibt es keine. Das Luxusanwesen ihres Mannes bietet ihr absolute Diskretion und Privatsphäre.