20-Jährige überfiel mit Klappmesser Passanten

Festnahme beim „Kärntner Auge“

Eine eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg, die Verdächtige wurde beim sogenannten Kärntnerauge festgenommen. Die Tatwaffe konnte die Polizei in ihrem Rucksack finden und sicherstellen. Die 20-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land gab an, dass sie lediglich eine Glasscherbe in der Hand hielt und Schulden von ihm einfordern wollte. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde sie in die Justizanstalt Linz gebracht.