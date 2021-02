Ärzte in Deutschland beklagen „Impfstoffstau“

Angesichts großer Mengen zunächst ungenutzten Corona-Impfstoffs in den Bundesländern wird in Deutschland hitzig debattiert, wer damit zuerst geimpft werden soll. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn drängt auf höheres Tempo beim Impfen in den Impfzentren. Deutschlands Kassenärzte mahnen die Bundesländer, den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca nicht unverimpft liegenzulassen.