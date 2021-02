Victoria Beckham in Sorge um ihre Söhne

Liebesbrief am Nacken

Der 21-jährige Brooklyn soll bereits 30-mal beim Tätowierer seines Vertrauens gewesen sein. Neben einem Glücksdrachen und Engeln ist auch ein Liebesbrief seiner Verlobten Nicole Peltz auf seinem Körper zu finden. Den hat er sich in voller Länge in den Nacken tätowieren lassen. Unter den Augen seiner Liebsten, die er sich ebenfalls hat stechen lassen, steht zu lesen: „Mein Für-immer-Junge. Lies das immer dann, wenn du ängstlich bist. Ich will, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst. Du hast das liebste Herz, das ich je getroffen habe, und ich hoffe, dass ich nie einen Tag ohne deine Liebe sein muss. Ich finde, du bist unglaublich. Wir können alles gemeinsam durchstehen, wenn du langsam atmest und vertraust. Ich liebe dich über alles und für immer. Deine zukünftige Frau.“