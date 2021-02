Fix: Finanzministerium gibt Glücksspiel-Agenden ab

Nach den jüngsten Turbulenzen rund um Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Casinos Austria arbeitet die türkis-grüne Regierung nicht nur am Amt eines unabhängigen Bundesstaatsanwalts, sondern auch an der Entflechtung der Glücksspielkompetenzen. Diese Agenden sollen aus dem Finanzministerium herausgelöst werden und in eine unabhängige und weisungsfreie Glücksspielbehörde übertragen werden. Das gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt.